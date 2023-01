Video: Fidži snäkid ajasid Reikopi ja Lõbu otsestuudios peaaegu oksele

Üks televaataja Marit käis Fidžil ja leidis sealt enda sõnul halvimad toidupalad, mida ta elus proovinud on: valge papaia koor ja mango ning saatis need Marko Reikopile ja Grete Lõbule maitsmiseks, mis saatejuhid otse-eetris peaaegu oksele ajasid.

"Lõhnab juba ebameeldivalt," tõdes Reikop valge papaia koort nuusutades. "Oh jeesus. See on ikka jälk. Püha taevas, tundub nagu päris normaalne asi, aga see ei ole. See on nagu plastmass, mida on soola sees hoitud. Ma mõtlesin, et see on magus, aga ta ei ole. Ta ei ole nii hull, aga ta on vastik."

Grete Lõbu papaia koort sama õudseks ei pidanud. "Ta on natuke see, kui soola pannakse šokolaadi sisse, või soolakaramell. Sinna suunda läheb. aga see ei ole halb."

"Ma arvasin, et ta on magus, aga ta on soolane ja magus üheaegselt," lisas Reikop. "Ta on nagu kummik, mida on soola sees hoitud."

Lõbu tõdes, et tegelikult on see üsna hea. "Peab ütlema, et sul on imelik maitse," tunnistas Reikop. "Ärge uskuge, mis Grete räägib. Ärge hakake endale selle järgi toiduaineid ostma, mis Grete ütleb, et on hea."

Teine asi, mida Reikop ja Lõbu proovisid, oli mango. "See on sama vastik, kui see eelmine, aga natuke veel vastikum. /---/ See on erakordselt jälk kraam. Püha jeesus. Maitsed nagu ainult avanevad ja see sisu on kogu aeg hullem ja hullem. Seest tuleb uusi eriti vastikuid soolaseid kihte välja."

"See läheb aina soolasemaks," tunnistas Lõbu grimassiga. "See ei ole hea. Ma hakkan nutma, see tuleb nüüd silmade kaudu välja."

Saateosa lõpus tõdes Reikop, et peab vahepeal oksendamas käima.