Sisulooja Madeleyn Kurg suitsetamisest: ma ei tea, kuidas mul aastaid sõpru või kaaslasi oli

"Umbes 90% suitsetajatest on alustanud seda tegevust teismelisena," sõnas Sammel. "Alguses innustab neid uudishimu ja teisest küljest peetakse seda ka sotsiaalseks tegevuseks," lisas ta, et keegi ei proovi suitsetamist mõttega sellest sõltuvusse jääda. "Esmane huvi ja teistega koos tegemine viib selleni, et tuleb hakata nikotiini oma kehast eemaldama."

"Minu esmased kogemused olid väga noores eas," kinnitas Kurg, kes suitsetas esimesed suitsud umbes 11-12-aastaselt. Ta lisas, et sõltuvusse jäi ta umbes 20-aastaselt.

"Ma ei tea, kuidas mul oli aastaid sõpru või kaaslaseid," rääkis Kurg. "Ma ei tea, miks keegi ei öelnud mulle, et see nii halb on," viitas sa suitsuhaisule, mis temaga varasemalt pidevalt kaasas käis.

"Sinna otsa tuli muidugi e-sigaret, mis teadupoolest lõhnab hästi," rääkis sisulooja, et pärast tavalise suitsu maha jätmist läks ta esialgu e-sigaretile üle. "See pulk tundub neutraalne alternatiiv, aga tegelikkus on see, et tervisele on mõlemad meeletult kahjulikud. Sa isegi ei teadvusta endale, kui kahjulik see on."

"Minul aitas suitsetamist maha jätta see infokild, et see ajab su stressiseisundit hullemaks, tekitab sulle hullemat ärevust. Ma hakkasin mõtlema, et mul on häireid piisavalt - mul ei ole vaja neid aktiivselt juurde tekitada," kinnitas Kurg.