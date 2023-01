Grete Paia "Päästke noored hinged" uusversioon ilmus videosinglina

Grete Paia poolt loodud meloodia ja Sven Lõhmuse kirjutatud lüürikaga laul

"Päästke noored hinged" viis Paia 2013. aastal Eesti Laulu finaali, kus ta napilt teiseks jäi.

Paia sõnul on tema jaoks tegemist olulisima lauluga kogu senise karjääri

jooksul. "Tänu sellele laulule sai suures plaanis minu jaoks kõik alguse – sündis artist Grete Paia. Lisaks olen ma südamest tänulik Svenile, et ta

minus potentsiaali nägi ja minusse uskus. Ilma temata ei oleks kindlasti ka

seda Gretet, kes ma täna olen," rääkis lauljanna.

Paia ja Lõhmuse arvates on loo sõnum veelgi aktuaalsem tänapäeval. Lõhmus lisas, et laulu kirjutades nähti päris palju vaeva, mis ka lõpuks end ära tasus. "Katsetasime erinevaid mõtteid. Grete ideid kuulates tahtsin teha laulu, mis oleks rebel ehk mässuhimulise hingega ning pingutasin, et tekst seda meeleolu edastaks," rääkis loo sõnade ja produktsiooni autor. "Arvan, et Grete lauljatee algas eriti ägedalt ja äge on ka see, et saame uusversiooniga seda uuesti meelde tuletada!"

"Päästke noored hinged" on Grete Paia kõige populaarsem laul, millel täitub peagi YouTube'i keskkonnas 2,7 miljonit kuulamist.