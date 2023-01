Desiree Mumm avaldas uue singli

Möödunud aastal Eesti Laulul osalenud Desiree andis singli "Ei tea veel" välja uuenenud artistinime alt.

"Lugu räägib kaotusvalust ja igatsusest. Sellest, kui kaotad enda jaoks kõige kallima inimese, kuid ei suuda sellega leppida. Sellest, kuidas lootus ja armastus elavad edasi ka siis, kui suhe või see inimene enam ei ela," kirjeldas Desiree loo sisu. Ta lisas, et loole annab hinge fakt, et ta on ise sarnaseid tundeid kogenud.

Singli režissöör on Henrik Normann, produtsent Hannes Agur Vellend ja eestikeelsete sõnade autor Kersti Kuusk.