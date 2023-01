TTK lektor: tolmulest elab igas kodus

Truver tutvustas saates, et mõnikord tekib valedest koristusharjumustest tolmu hoopis juurde. Näiteks tõi ta paberrätikuid, mis eraldavad valgeid ebemeid. "Te kasutate seda koristamiseks, aga tekitate veel rohkem tolmu," kommenteeris ta. Truver soovitas pigem niiske lapiga tolmu pühkida. "Kuivas õhus levib tolm kiiremini kui niiskes õhus."

"Väga kiiresti – ühe päevaga tekib kindlasti mingi kiht," vastas Truver küsimusele, kui kiiresti tolm tekib. "On olemas tolm, mida me silmaga näeme ja on olemas tolm, mida me näeme ainult mikroskoobiga," selgitas ta, et päev pärast koristust ei ole uus tolmukiht lihtsalt silmaga nähtav.

"Peamiselt tekitab allergiat tolmulest," rääkis ta tolmu mõjust tervisele. "Igas kodus elab tolmulest – isegi, kui te olete suurepärane koristaja. Me peame sellega lihtsalt harjuma."

"Esimesena tuleks teha aken lahti, värske õhk sisse lasta, ja alles siis oma voodi korda teha," soovitas Truver nippi, kuidas tolmulesti voodis vähendada.