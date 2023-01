Merlyn: teadsin, et inimestel võib mu uue stiiliga harjumine aega võtta

Eesti Laulu esimeses poolfinaalis astus teiste hulgas lavalaudadele Merlyn looga "Unicorn Vibes". Raadio 2 hommikuprogrammis rääkis muusik, et oli valmis selleks, et inimesed peavad tema uue muusikastiili ja lavaimagoga esialgu pisut harjuma.

"Unicorn Vibes" sündis lauljal sõnul soovist kirjutada lugu, millega ta ei pane endale ühtegi raami ega piirangut. "Mõtlesin, et kui sa oled tavaliselt 20 aastat tegutsenud, siis sa oled ikkagi mingis teatud niššis ja sa teed eesti keeles Eesti turule muusikat. Sa enamvähem tead, milline see muusikamaitse inimestel siin on," selgitas ta.

"Mis siis tuleb, kui sa ei mõtle selle peale? Tuli selline lugu nagu "Unicorn Vibes". Kuna ma olen oma sõpruskonnale salaräppar ka olnud, siis mõtlesin, et miks mitte tulla sellega välja ja inimestele uut spirtit'it pakkuda," rääkis laulja.

Merlyn tõdes, et oli arvestanud sellega, et uus stiil, millega ta Eesti Laulu lavale astus, võis esialgu publikule harjumatu olla. "Tundub, et päris hästi on omaks see võetud, mis on väga rõõmustav," märkis ta.

Laulja nentis, et poolfinaalide eel jäi tal lavaproovides ajast puudu. Seda seetõttu, et laulu ja koreograafia kokkupanemine nõuab artistilt palju aega. "Kui sa tahad tantsida ja laulda, peab sul olema vähemalt viis aastat kogemust, et mõlemat teha, kui sa tahad väga-väga head tulemust saavutada," sõnas ta.

"Olen tähele pannud, et väga tihti uued noored artistid tahavad hakata kohe mõlemat tegema, aga siis tekib väga kiiresti see küsimus, et kumba sa siis tahad hästi teha – kas sa tahad hästi laulda või sa tahad hästi tantsida? Sa peaksid selle otsuse tegema või leidma väga hea kesktee nende vahel. Tihtipeale seda kõike kohe kokku panna ei tasu," arvas ta. "Kui mina peaksin tegema valiku, teeksin selle laulu kasuks."