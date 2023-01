Belgiat esindab Eurovsioonil Gustaph looga "Because Of You"

Sel aastal esindab Belgiat Eurovisioonil Gustaph looga "Because of You".

Laupäeva õhtul maha peetud Eurosong võistluse finaalis astus üles seitse artisti. Võitja valiti nii žürii kui ka televaatajate punktide tulemusel.

15-liikmelisse žüriisse kuulusid teiste hulgas 2009. aastal Eurovisiooni lauluvõistluse võitnud Alexander Rybak, 2021. aastal Eurovisiooni lauluvõistlust juhtinud Nikkietutorials ning varasematel aastatel Belgiat lauluvõistlusel esindanud Laura Tesoro ja Jérémie Makiese.

"Because Of You" pälvis televaatajatelt ja žüriilt kokku 278 punkti, edastades teisele kohale tulnud loo "The Starling" vaid ühe punktiga.

Eurovisiooni poolfinaalid toimuvad Liverpoolis 9. ja 11. mail ning finaal leiab aset 13. mail.