Fotograaf Silvia Pärmanni reisisoovitused: Ida-Soomest sfinkside alleeni

Esimese sihtkohana jõudis Pärmanni reisisoovitustesse Ida-Soome. Fotograafi sõnul on Ida-Soomet vähem avastanud nii soomlased kui ka eestlased, ehkki eestlased on sinna väga oodatud – mitmes muuseumis on väljas eestikeelsed infolehed ning samuti on võimalik tellida eestikeelseid giidituure.

Pärmanni sõnul on ülemaailmselt üha enam populaarsust kogunud siseturism ja lähiriikide külastamine, sest nii on võimalik maailma väiksema ökoloogilise jalajäljega avastada. "Soome on Läti kõrval meie jaoks teine suurepärane võimalus, kuhu laeva ja ühistranspordivahenditega hästi kohale saab," selgitas ta.

Teise auskohana jõudis fotograafi soovituslisti Jaapan, mis on tema sõnul hea koht, kuhu ka üksinda reisida. "Jaapan on üks selliseid sihtkohti, mida ma julgelt soovitan elu esimeseks sooloreisiks," sõnas Pärmann ning märkis, et seal on turvaline ja lihtne ka keelt oskamata ringi seigelda.

Kolmandana soovitab Pärmann sammud seada Egiptuse poole. "Soovitan sel aastal rannapuhkust mitte täitsa ära jätta, aga võib-olla seda poole peale lühendada ning Kairos ja Luxoris ringi vaadata, sest üks maailma kauaoodatumatest muuseumitest, uus Egiptuse muuseum, on sel aastal vist lõpuks avanemas," rääkis ta.

Fotograaf selgitas, et uus Egiptuse muuseum on maailma suurim ühele tsivilisatsioonile pühendatud muuseum, kus on eksponeeritud ligikaudu 5000 objekti. Samuti märkis ta, et isegi kui ajaloohuvi nii suur pole, on muuseum juba arhitektuuriliselt omaette meistriteos.

"Ma olen mitmelt poolt kuulnud fakti, et selle arhitektuurikonkursile laekus üle 1500 töö, mis teeb sellest maailma suuruselt teise arhitektuurikonkursi," märkis ta.

Lisaks tõi ta välja 2021. aastal avatud sfinkside allee. "Egiptus üllatab ka sellega, et meile tundub, et need sajanditetagused asjad on ammu läbi uuritud, aga poolteist aastat tagasi avanes Luxoris, kus võib-olla paljud on juba käinud, sfinkside avenüü, mis ühendab omavahel Luxori ja Karnaki templeid. See on üle kahe kilomeetri pikk ja see avastati alles 1940ndatel. Alates sellest ajast restaureeriti seda," selgitas ta.