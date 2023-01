Maneskin avaldas muusikavideo loole "Gossip"

2021. aasta Eurovisiooni võitja, rokkbänd Måneskin avaldas muusikavideo oma uusimale singlile "Gossip", kus teeb kaasa ka ansamblist Rage Against The Machine tuntud Tom Morello.

Loo "Gossip" video lavastas Tommaso Ottomano ja see pärineb ansambli eelolevalt kolmandalt stuudioalbumilt pealkirjaga "Rush!", vahendab NME.

Intervjuus väljaandele Rolling Stone avas laulja Damiano David, et sõna gossip (eesti keeles "keelepeks") tähendab paljusid asju, aga nad valisid selle loo pealkirjaks seepärast, et see võtab nende hinnangul kokku mitmed tänapäeva ühiskonna probleemid.

"Lugu räägib laiemalt probleemidest etendus-, täiuslikkuse poole püüdleva ja esteetikakultuuris. "Sotsiaalmeedia avaldab noorematele suurt survet. See on kriitika selle suunas, tüki irooniaga," lisas David.

Måneskiniga koostöö tegemisest rääkides ütles Morrello, et kui nägi neid live's esinemas, oli ta pahviks löödud. "Nad on häbematult valjud, seksikad ja rokkivad ning väärivad tiitlit noorema põlvkonna rokenrolli ühe etalonina."

Morello sõnul on tegemist suurepärase bändiga. "Nad kõik mängivad suurepäraselt, kirjutavad suurepäraseid lugusid, suhtlevad oma publikuga sügaval ja tähendusrikkal viisil ning kui olete näinud neid live's mängimas, siis teate, kuidas rahvas hullub."

"Rush!" ilmub reedel, 20. jaanuaril. Albumilt on varem ilmunud singlid "The Loneliest", "Supermodel" ja "La Fine". Pärast seda läheb bänd maailmaturneele "Loud Kids", mille raames jõuab esiti Euroopasse. Eestisse jõuab bänd kevadel, kui esineb 19. mail 2023 Unibet Arenal (endise nimega Saku Suurhallis).