Lapsed müüsid Pärnus laadal käsitööd ja mänguasju

Mõistagi ei tule oskus rahaga ümber käia ja ostjatega suhelda iseenesest. Just neid asju silmas pidades korraldaski Pärnu ettevõtja Piret Hallik-Sass Lasteka, kuhu iga laps sai oma mänguasju, rõivaid, aga ka oma käsitööd müüma tulla.

Pühapäeva keskpäeval, kui müümine-ostmine kohe algama pidi, olid Kaubamajaka koridorid rahvast täis. Ka ostjaist polnud puudust.

"Päris väikeste lastega on meil see kokkulepe, et vanemad võivad olla selja taga ja abistada neid. Kas või seda, et õppida raha lugema, õppida mõtlema, kui palju mingi asi maksab. Palju rohkem siis laps ju mõtleb, et kõiki asju ei saagi," rääkis Hallik-Sass.

Ja müümise kõrvalt lustida oli täikal samuti võimalik. Näiteks lasta endale näomaalinguid teha.

Palju müüdi mänguasju ja riideid. "Ma olen ühe mütsi müünud, siis ma olen ühe väikese bussi müünud ja mingi asja," rääkis Evert.

Täikal ringi liikudes hakkas igal pool silma aktiivne müümine ja ostmine. Ja lapsed said raha vastuvõtmisega väga hästi hakkama.

Aga Pärnu ühisgümnaasiumi noormehed lõid septembris õpilasfirma ja küpsetavad muffineid. "Meil oli esialgu üldse plaan teha kodudekoratsioone, aga sellega läks natukene kiireks. Ja siis mõtlesime, et proovime teha asju, mida laatadel võib-olla nii palju ei müüda, ja siis jäime muffinite peale," rääkis õpilasfirma esindaja Maitse Mehed Roobert Harjus.