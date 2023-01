Üle poole oma kehakaalust kaotanud laulja: täitsin toiduga emotsionaalset tühimikku

"Eesti inimeste kaal hakkas tõusma 1990-ndate aastate teises pooles," sõnas kaalukirurg dr. Ilmar Kaur. "Seoses elukeskkonna ja elulaadi muutusega oleme me tänaseks jõudnud umbes 20%-ni," lisas ta, kui palju täiskasvanud inimesi on Eestis hetkeseisuga ülekaalulised. "See on enam-vähem stabiliseerinud - see ei ole viimase viie-kuue aasta jooksul enam oluliselt tõusnud."

Dr. Kaur sõnas, et maovähendusoperatsioon võib sobida inimestele, kelle kehamassiindeks on 30 või kõrgem. "Me vähendame mao mahtu. Ja Elina puhul vähendasime ka toidu teekonda seedetraktis," kirjeldas arst, et operatsiooni käigus lülitati osa Martinsoni peensoolest välja. "Aga ei saa alatähtsustada psühholoogilist motivatsiooni, muutmaks oma harjumusi, elustiili ja suhtumisi."

Elina Martinson Autor/allikas: Kairit Leibold/ERR

Laulja Elina Martinson kaalus veel umbes aasta tagasi 131 kilo ning nüüd on ta üle poole oma kehakaalust kaotanud, kaaludes 64 kilo. "Ma teadsin, et ma tahan ühel päeval emaks saada," kommenteeris Martinson, mis teda inspireeris kaalu langetama. "Ülekaal mõjub tervisele väga kehvasti ja eluiga väheneb."

"Igapäevaelu toimetused olid häiritud ülekaalu tõttu. Ma hingeldasin iga asja peale. Jalad valutasid. Selg valutas. Ja ühel päeval augustikuus otsustasin, et nüüd on kõik ja midagi tuleb ette võtta," rääkis Martinson. "Ma täitsin toiduga mingit emotsionaalset tühimikku ja paraku see jäigi minu lohutuseks pikkadeks aastateks."

"Ma eelistan valku ja kuidaineid ning kui jääb ruumi üle, siis kõike muud head ja paremat," kinnitas Martinson, et ta endiselt sööb enam-vähem kõike, lihtsalt mitte nii suurtes kogustes.