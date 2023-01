Duo Ruut ansambli algusaastatest: meil oli julgust lollide asjadega lavale minna

"Lühikeses plaanis oleme teel Hollandi poole, aga suures plaanis igale poole," lausus Duo Ruudu liige Katariina Kivi, viidates Eurosonic festivalile, mis leiab aset järgmisel nädalal Hollandis.

"Meile meeldib nalja teha, et see on samal ajal hästi eestlaslik ja hästi ebaeestlastik asi," sõnas Duo Ruudu teine liige Ann-Lisett Rebane, et kontserte andes nad publikuga küll ei suhtle, kuid see-eest peavad teineteisele kogu pika kontserdi ajal silma vaatama.

"Kui kõik inimesed saalist ära läheks, siis me ei teaks seda," naljatles Rebane. "Miski ei heiduta, mis saalis toimub."

Duo Ruut "Hommik Anuga" saates 15. jaanuaril. Autor/allikas: Kairit Leibold/ERR

"See oli siis, kui me olime õige pilli otsingul ... me valmistusime üheks konkursiks või festivaliks ja meil olid kõik mõtted otsas," kinnitas Kivi, et tõepoolest esimene instrument, millega nad laval mängima hakkasid, oli tühi pudel. "Me proovisime läbi kõik pillid, mida me ei osanud mängida ja mis meil kusagil läheduses olid ning kõik mittepillid, mis vähegi häält tegid."

"Meil oli julgust päris lollide asjadega lavale minna," rääkis Rebane ajast, kui nad koos Kiviga alles musitseerimist alustasid ning umbes 15-aastased olid.

Muusikud tõdesid, et lõpuks, kui kõik muud variandid olid läbi katsetatud, jõudsid nad kandleni, mis toanurgas tolmu kogus. "Sa ei ole cool, kui sa mängid kannelt," meenutas Rebane esmaseid mõtteid, mis kandle mängimisega seostusid ning põhjendades, miks nad varem seda mängida ei proovinud. Ta loodab, et see stigma on nüüd muutumas.

Rebane lisas, et esmakordselt kannelt mängides ei uskunud ta, et sellest võib nii võimas hääl välja tulla. "Hääl, mida ma ei olnud kunagi kuulnud, et ühestki pillist välja tuleks."