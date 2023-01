Eesti Laulu finalist Meelik lavariietusest: öeldi, et vahetusjalanõudes peab tulema

"Selle jaoks peab finaali vaatama," vastas ansambel küsimusele, kas nad kavatsevad finaalis oma etteaste juures ka midagi teistmoodi teha. "Salapärasus on meie põhikirja osa."

Ka uue muusika avaldamise osas jäi ansambel salapäraseks. "Meelik ei julge välja öelda, sellepärast, et me lähme küll salvestama, aga me ei tea, kas sellest tuleb ka midagi, sest meil ei ole veel lugu valmis," tõdesid nad.

"Meil on palju vanu lugusid, nii et ega te tegelikult ei saagi teada, kas tuleb uus lugu või vana lugu välja," lisasid nad. Ansambel sai alguse juba üle kümne aasta tagasi, kuid vahepeal ei tegutsetud pikalt. "Tõsistele fännidele on see juba klassika," ütlesid nad, et siiski on ka fänne, kes nende vanade lugudega kursis on. "Mõned neist lugudest on lausa 15 aastat vanad."

"Öeldi, et vahetusjalanõudes peab tulema ja me panimegi vahetusjalanõud," kommenteeris ansambel oma esinemisriietust, kuhu juurde kuulus ka sokkide ja sandaalide kooslus. "See on väga praktiline – tolm ei lähe varba vahele."