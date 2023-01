Eesti Laulu finalist Sissi: pean endale andma sellist tähelepanu ja armastust, mida teistelt ootan

"See andis mulle lootust juurde," sõnas Sissi, kuidas talle favoriidi tiitel mõjunud on. "See, mis sobib ja mis ei sobi rahvale – see ei ole üldse isiklik," lisas artist, et erinevatel ajahetkedel läheb rahvale erinev muusika peale ning tal on hea meel, et tema lugu tundub hetkel rahvast kõnetavat.

"Seda on raske kirjeldada – ma näen füüsiliselt oma muusikat," vastas Sissi küsimusele, miks ta otsustas lugu "Lighthouse" üksinda, ilma show-elementideta esitada. Tema sõnul vajas antud lugu just sellist lähenemist. "See laul on väga selgelt üksinda."

"Ma kirjutasin selle laulu iseendale," jätkas artist, et lugu "Lighthouse" on talle väga südamelähedane. "Ma kirjutasin selle pärast rasket eluhetke - kui tegelikult aasta aega oli möödas kõige raskemast hetkest," ütles ta, lisades, et lugu kirjutades hakkas ta endale lõpuks tunnete läbielamist lubama. "Ma sain aru, et ma pean iseendale andma sellist tähelepanu ja armastust, mida ma teistelt ootan."

"Tundes mind, siis midagi muutub," vastas laulja küsimusele, kas ta kavatseb midagi finaali etteastes muuta, mis toimub Tondiraba jäähallis 11. veebruaril.

""Pretty Girl" oli nii hea - see mängib mul kodus vahepeal," rääkis Sissi. Tema arvates vääriks kohta finaalis ka Ellip.