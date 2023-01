Eesti Laulu finalist M Els: tänu superstaarisaate kogemusele on põhi all

Telefonihääletuse tulemusena jõudis Eesti Laulu finaali ka värske artist M Els, kes sõnas, et on Eesti Laulule varasemaltki proovinud saada, kuid ei ole eelvoorus valituks osutunud.

"Hästi soe ja toetatud tunne on," sõnas M Els, tänades kõiki tema poolt hääletajaid. "Ma pean ütlema, et see oli seni mu kõige parem esitus," tunnistas artist. "Proovid ei läinud nii hästi."

M Els tõdes, et ta on ka varasemalt Eesti Laulule proovinud, kuid ei ole löögile saanud. "Mõned korrad saatsin laulu, aga ei õnnestunud - ma olin siis tõesti roheline. Ma ei oleks nii hästi laval toime tulnud. Tänu superstaarisaate kogemusele on põhi all," viitas M Els 2021. aasta superstaarisaatele, kus ta kümne parima hulka jõudis.

Lemmikutest kaasvõistlejatest tõi M Els välja Andreas Poomi. "Tema on ka üks selle loo autoritest."