Eesti Laulu finalist Alika konkurentidest: ainuke artist, keda tahaks ära märkida, on Ollie

Eesti Laulu finaali pääses Alika looga "Bridges", mis oli ka üheks žürii lemmikuks. Alika sõnas ERR Menule antud intervjuus, et tema playlist'i ehk lemmikute hulka on jõudnud nii Ollie kui ka M Elsi võistluslugu.

"Olin väga rõõmus ja olen siiamaani," rääkis Alika enda emotsioonist vahetult pärast Eesti Laulu finaali pääsemist. "Olen väsinud naeratamast – mu põsed valutavad," muigas ta, lisades, et finaali saamine oli järjekordne samm ühe unistuse poole.

"Ma ei ütleks, et esineda lihtsam oli," vastas ta küsimusele, kas Eesti Laulul oli lihtsam esineda võrreldes superstaarisaatega, kus ta nii kogenud artist veel ei olnud. "Närv oli samasugune nagu superstaarisaates – suhteliselt suur."

"Minu kõige suurem konkurent olen mina ise," lausus Alika. "Võib-olla ainuke artist, keda tahaks ära märkida, on Ollie. Ollie on väga tubli," tõdes ta.

"Ollie lugu on mu playlist'is ja Merili Käsperi (M Elsi) lugu on playlist'is," ütles Alika, lisades, et M Elsi lugu on ta viimasel ajal päris palju kuulanud.

"Kindlasti oleks tore, kui ma tantsiks, aga mu hääl on olulisem. See on ikkagi laulukonkurss ja kõige parem laul võidab, kõige parem esitus võidab," kommenteeris Alika, miks ta otsustas lugu esitades mitte tantsida, kuigi "Bridges" muusikavideos ta seda teeb.