Eesti Laulu finaali pääseb telefonihääletusega veel kaks lugu

Eesti Laulu esimesest poolfinaalist tagasid pääsu finaali Andreas, Anett ja Fredi, Bedwetters, Janek ja Ollie. Teisest poolfinaalist liitusid nendega Inger, Alika, Sissi, Meelik ja M Els.

Uuendusena saab tänavusel võistlusel telefonihääletuse tulemusena edasi veel kaks lugu. Hääletus lõppeb 16. jaanuaril kell 19.30. Hääletamisel jäävad kehtima samad numbrid, mis võistlejatel olid poolfinaalides.

Eesti Laulu produtsendi Tomi Rahula sõnul annab 12 osalejaga finaal võimalikult paljudele võistlejatele suure lava kogemuse ning samal ajal lisab võistlusesse lisapõnevust.

"Nüüd, kui mõlemad poolfinaalid on tehtud ning kõik võistluslood on kuulatud, on eelistused varasemast selgemad ja oma lemmikutele saab taas poolehoidu näidata. Sellega anname ka kaasaelajatele veelgi suurema võimaluse finaali koosseisu mõjutada," sõnas Rahula.

Edasipääsejad avaldatakse esmaspäeva õhtul "Ringvaate" saates. Tomi Rahula sõnul saavad kõik finalistid asuda seejärel valmistuma finaaliks Tondiraba jäähallis, kus suurem lava ja mahukam saal avavad artistidele uued võimalused anda finaalivääriline etteaste.

Eesti Laulu lisahääletuse numbrid

Ellip "Pretty Girl": 9007002 (SMS-i teel hääletades 2)

Kaw "Valik": 9007003 (SMS-i teel hääletades 3)

Merlyn "Unicorn Vibes": 9007004 (SMS-i teel hääletades 4)

Mia "Üks samm korraga": 9007005 (SMS-i teel hääletades 5)

Neon Letters ja Maiko "Tokimeki": 9007006 (SMS-i teel hääletades 6)

Linalakk ja Bonzo "Aeg": 9007012 (SMS-i teel hääletades 12)

Elysa "Bad Philosophy": 9007014 (SMS-i teel hääletades 14)

Robin Juhkental "Kurbuse matused": 9007015 (SMS-i teel hääletades 15)

Wiiralt "Salalik": 9007017 (SMS-i teel hääletades 17)

Carlos Ukareda "Whiskey Won't Forget": 9007019 (SMS-i teel hääletades 19)

SMS-i teel saab hääletada numbril 15415, hääletamiseks tuleb sisestada sõnumisse laulu number. Kõne ja SMS-i hind on 1.70. Hääletamine lõpeb 16. jaanuaril kell 19.30.

Eesti Laul 2023 finaal toimub 11. veebruaril Tondiraba jäähallis.

Kõiki Eesti Laul 2023 võistluslugusid saab taaskuulata Eesti Laulu kodulehel ja Jupiteris.