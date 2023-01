Selgus Prantsusmaa Eurovisiooni esindaja

Prantsusmaa ringhääling teatas, et 67. Eurovisioonil esindab riiki kohalik popstaar La Zarra.

"Ma tunnen suurt uhkust, et saan võimaluse esitamaks oma lugu miljonitele televaatajatele üle kogu maailma," kommenteeris La Zarra.

La Zarra kasvas üles Kanadas ning on lapsest saati prantsuse moest ja muusikast lummatud olnud. "Ma imetlen imeilusa häälega Prantsusmaa lauljaid, nagu Edith Piaf, Barbara ja Dalida," rääkis artist, lisades, et ka USA laulja Celine Dion on talle suureks eeskujuks.

"Müstiline, inspireeriv ja karismaatiline - La Zarra on naine ja moderne artist, kellel on šikk Prantsuse signatuur!" iseloomustas Prantsusmaa Eurovisooni delegatsiooni esindaja.

Lugu, millega La Zarra Eurovisioonil võistleb, on veel selgumisel. Alljärgnev videosingel "Tu t'en iras" on näide lauljanna loomingust.

Eurovisiooni poolfinaalid toimuvad tänavu Suurbritannias Liverpoolis 9. ja 11. mail ning finaal leiab aset 13. mail.