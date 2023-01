Ingmar Erik Kiviloo õpingutest USA-s: naudin seda täiel rinnal

2021. aastal superstaarisaates osalenud Ingmar Erik Kiviloo õpib nüüd USA-s Berklee muusikakolledžis heliloomingut ja muusika produktsiooni. Kiviloo rääkis "Vikerhommikule", kuidas talle USA-s elada meeldib, mida uut ta seni õpingute käigus teada on saanud ning kuidas ta suudab enda kalleid õpinguid finantseerida.

"Spetsiifilisem eriala õppimine hakkab kas teisest või kolmandast semestrist," tutvustas Kiviloo, et esimesel semestril õppis ta üldisemaid muusikateooria aineid.

"Ma õpin lisaks ka viiulit - ja mitte klassikalist, vaid jazz-viiulit, mis on minu jaoks täiesti uus," lausus muusik. "Sain oma esimesed jazz'i palad ära õppida ja improviseerimist on seal väga-väga palju," lisas Kiviloo, milles ta siiani õpingute jooksul kõige enam arenenud on.

"Ma olen seda täiel rinnal nautinud," vastas Kiviloo küsimusele, kuidas talle välismaal õppida ja elada meeldib. "Fantastiline."

"Teadagi, on Ameerikas õppimise tasud väga suured," kommenteeris Kiviloo, lisades, et ta saab Berklee ülikoolis õppida vaid tänu erinevatele toetajatele. Ülikooli ühe semestri maksumus on 20 000 eurot. "Tuleb erinevatele stipendiumitele kandideerida," tõi muusik näite.

"Kõik, kes on väljastpoolt USA-d – neil ei ole õigust USA-s esineda," rääkis Kiviloo, et piletitega kontserte ta hetkel Bostonis anda ei saaks.

Kiviloo tunnistas raadiosaates, et tema unistus muusikuna on jõuda suurtele maailmalavadele. Inspiratsiooni pakuvad talle näiteks artistid Charlie Puth, Maneskin ja Aerosmith, kelle kontserte ta viimase nelja kuu jooksul USA-s elades külastanud on.

Kivilool ilmus äsja ka uus singel "Iga lõpp on algus uus". "Ma soovin siiski ka Eestis tegutseda," kinnitas ta. "See laul valmis tegelikult juba enne, kui ma USA-sse läksin," kirjeldas laulja, lisades, et loo sõnum viitabki ühe eluetapi lõppemisele ja teise algusele.

Artist sõnas lõpetuseks, et Eestisse tuleb ta uuesti mais ning siis kavatseb ta arvatavasti taas õpingute tarbeks teotuskontserdi teha.