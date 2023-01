Tungal: loo "Muretut meelt ja südametuld" sõnadega oli meil palju probleeme

Tungal tõdes saates, et Janika Sillamaa loo "Muretut meelt ja südametuld" sõnadega oli neil mitmeid probleeme ja sõnades tuli teha korduvalt muudatusi.

"Mul pole enne ja hiljem ka sellist asja olnud. Ma ei tea, kes see otsustaja oli, aga meil oli Andres Valkoneniga – tema teeb alati meloodia enne ja siis ma tegin teksti peale, kõik oli nagu oli – aga pärast võitu tuli niisugune asi, et leiti, et peab olema ainult helilisi häälikuid seal," kirjeldas ta.

"Mina, õnneks eesti filoloog, tegin kõva häälikuanalüüsi seal, nii et kes soovib, võib üle lugeda – neli S-tähte on seal ainult. Sibilante ei tahetud, kõik pidid olema ainult helilised."

Näiteks sai ümber muudetud sõna nagu "kildudeks", ja sellest sai sõna "kildhaaval". "Muidu oleks seal olnud viis S-tähte. Eks me püüdsime. Me olime esimest korda ja me püüdsime kõigi reeglite järgi käia."

30 aastat tagasi Eurovisiooni-karussellile viinud Jüri Pihel tõdes, et idee seda teha tuli temalt.

"Aga võimalus tuli mujalt. Eesti sai selle Euroopa ringhäälingute liikmeks ja kuidagi iseeneslikult hakati küsima ja see meie pääs sinna oligi niiviisi, et Jugoslaavia mehed, kes olid aastaid lauluvõistlusel juba kaasa löönud, võtsid ülejäänud noored riigid ja küsisid, kas te tahate ka tulla," meenutas ta.

"Seitse meid sinna lõpuks jõudis – endised Jugoslaavia osariigid ja mõned muud. Aga juurdepääs suurele võistlusele anti tol aastal kolmele uuele. Meie sinna ei mahtunud üle noatera, aga me õppisime iga aastaga. Ega palju aega ei läinud, mõne aasta pärast olime juba viiendad."