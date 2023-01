Eesti Laulu finalistid Anett ja Fredi: katsume esitluse võimalikult õhuliseks jätta

Eesti Laulu finaali jõudsid Anett (Anett Kulbin) ja Fredi (Frederik Küüts) ühise looga "You Need To Move On". Artistid nõustusid, et oma etteaste juures ei ole neil suuri muutusi vaja läbi viia. Samuti arvasid nad, et finaali oleks pidanud jõudma Ellip.

"Väga toredad kolm minutit," jagas Anett emotsioone pärast finaali pääsemist. Žürii sõnul kõrv justkui puhkas Aneti ja Fredi esitlust kuulates. "Väga-väga ilusad sõnad," tänas Anett žüriid.

"Kuna lava muutub, siis ilmselt on üsna vältimatu, et me midagi peame liigutama, aga ma arvan, et meie kese, meie essents on ikkagi see, et me tahame seda lugu ja sõnumit võimalikult autentselt edasi anda – et see läheks võimalikult paljudele inimestele korda," rääkis Anett, et finaalis nad oma lavaliset etteastet väga palju muuta ei kavatse.

"See on selline lugu, millel on vaja õhku, et hingata. Tuled ja viled võtaksid selle ära. Ma katsume ta jätta võimalikult õhuliseks ja kindlasti seda kuidagi suurele lavale korrigeerida," lisas Fredi.

"Mul on väga kahju, et Ellip edasi ei saanud. Ma arvan, et tema act oli üks tugevamaid selles poolfinaalis," vastas Anett küsimusele, kas tema lemmikutel õnnestus finaali saada. "Ellip oli väga-väga cool, nii et sellest on kahju," arvas ka Fredi. Teisest poolfinaalist tahaksid mõlemad näha Meelikut finaali pääsemas.

Samuti lubasid muusikud, et tulevikus avaldavad nad koostöös veelgi singleid.