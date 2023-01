Minimal Wind oma Eesti Laulu etteastest: see oli midagi drastiliselt uut

"See oli väga tore meeldetuletus, mida teha," kinnitas ansambli laulja Elisabeth Tiffany Lepik, viidates sellele, et Sillamaa euroloost möödus 30 aastat. "See oli midagi drastiliselt uut ja teistsugust."

"Tore oli tagasi mõelda sellele, kuidas meie eelmine aasta võistlesime," kommenteeris Minimal Windi trummar Ralf Erik Kollom ansambli etteastet külalisesinejana. "Palju rahulikum on siis, kui ei pea ise võistlema," nentis kitarrist Velle Tamme.

"Esimest korda elus said kõik minu lemmikud edasi," kinnitas Minimal Windi teine kitarrist Paula Pajusaar.

"Me saime täna teada, et Janika tuleb meiega plaadiesitluskontsertidele ka laulma – see oli hea uudis," teatas ansambli kolmas kitarrist Taavi-Hans Kõlar. Minimal Windi esimene plaadiesitluskontsert leiab aset 13. jaanuaril Viljandis. "Tallinnas on järgmisel nädalal / .../ peale seda Pärnus ja siis Tartus," tutvustas ta. "Janikaga koos esineme Tallinnas ja Tartus."