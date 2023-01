Eesti Laulu finalist Janek lubas finaaliks lava-show paremaks muuta

"Suur pingelangus. Ma tegelikult ei uskunud, et täna edasi saan," rääkis Janek finaali jõudmisest. Tema nimi hõigati välja viimasena.

"Enda esitlusega jäin rahule, lihtsalt laval olid mõned asjad, mis ei sõltunud kahjuks minust," tunnistas Janek, kes esitas lugu "House Of Glass". "Aga nüüd, kui mul on võimalus finaalis esineda, siis me saame kindlasti need asjad ära parandada ja show paremaks muuta."

"See on tõenäoliselt pisike asi, mida televaataja ei märka, aga võib-olla annab see laulule veel natuke hoogu juurde," jäi Janek salapäraseks, mida ta täpsemalt finaali etteaste jaoks muudab.

Janeku sõnul jäi üks tema lemmikutest kaasvõistlejatest finaali ukse taha, kelleks oli Mia. "Kindlasti Alika," vastas laulja küsimusele, keda ta sooviks teisest poolfinaalist Eesti Laulu finaalis näha. "Ja näiteks Sissi."