Eesti Laulu finalist Andreas: edasipääs tuli väga suure üllatusena

Andreas sai lauluvõistluse finaali looga "Why Do You Love Me". "See tuli väga suure üllatusena, sest mu nimi hõigati esimesena välja ka. Ma isegi ei suutnud ootama hakata," vastas Andreas küsimusele, kas finaali pääsemine oli tema jaoks üllatus.

"Ma pean veel koju minema ja esitlust otsast lõpuni vaatama, analüüsima, aga praegu on emotsioonid head ja ma arvan, et ma andsin endast parima," lausus ta.

Andreas lisas, et võib-olla teevad nad meeskonnaga finaali etteasteks siiski mõned muudatused. "Loodetavasti mingid väiksed, huvitavad muudatused on ikkagi toimunud selle kuu ajaga," ütles ta. Finaal toimub 11. veebruaril Tondiraba jäähallis.

Andreas tunnistas, et tema lemmik kaasvõistleja oli Ollie, kes ka edasi pääses. "Ma arvan, et kõik teadsid, et Ollie pääseb edasi. Ta hääl on ka nii hea - ta kindlasti vääris seda."

"Kõik väärisid tegelikult edasipääsu: Kaw, Ellip, Maiko," nimetas Andreas artiste, kes Eesti Laulu finaali ei jõudnud, kuid oleksid tema arust kindlasti seal kohta väärinud.