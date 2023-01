Eesti Laulu žüriiliige Grete Paia: lavasõu mõjutab arvamust väga palju

Eesti Laulu žüriisse kuuluv Grete Paia rääkis Vikerraadio hommikuprogrammis, et artiste hinnates on väga suur roll sellel, kuidas nad laval mõjuvad.

Oma 12 puntki andis Paia Olliele. "Tervikuna oli minu jaoks tema etteaste ja laul kõige ägedam ning kõige rohkem eristuv. Tõesti nagu valmis artist," märkis ta.

Esimesest poolfinaalist edasi finaali pääsenud viiest artistist neli läksid Paia ennustuste kohaselt täppi. "Ma olen valikuga, kes finaali edasi said, rahul," sõnas ta.

Kohtunik tõdes, et laupäeval toimuva teise poolfinaali top viis tal välja mõeldud pole. Seda seetõttu, et lavasõul on arvamuse kujunemisel väga oluline roll. "Sõu muudab väga palju. Kui sa näed, et artist ei anna kõike või energiast jääb puudu, siis see mõjutab väga palju."

Paia selgitas, et žüriiliikmena peab ta lugusid hinnates oluliseks nii seda, kuidas laul Eurovisioonil mõjuks, kui ka seda, kui palju see talle endale päriselt meeldib. "Alati peab ka seda meeles pidama, et kui artist ongi natukene roheline, siis tal on piisavalt aega, et trenni teha ja lavakogemust juurde saada. Ei saa kohe maha matta neid, kes ei ole poolfinaalides esituses võib-olla kõige tugevamad. Kõike on võimalik paremaks saada, kui potentsiaali on," sõnas ta.

Väidetega, et Eesti Laul aasta-aastalt nõrgemaks muutub, Paia ei nõustu. "Aga palun, need, kes kommenteerivad, saatke laul ja tehke paremini. Eks neid ütlejaid on alati. Aastatega on mul see suhtumine tulnud, et kui ei meeldi, tee paremini või ära vaata ega kuula. Jube lihtne on kritiseerida, kui ise selles võistlustules ei ole või asjaga ei tegele," rääkis ta.