Eesti Laulu finalist Bedwetters: tahame finaalis kõige jõhkrama show teha

Eesti Laulu esimesest poolfinaalist sai rahvahääletusel edasi ansambel Bedwetters looga "Monsters". Ansambel sõnas, et finaalis soovivad nad anda kõige jõhkrama show, mida Eesti Laulul nähtud on.

"Minu koguduses oli kõik väga hea," kinnitas Bedwettersi liige Karl-Kristjan Kingi, et oma poolfinaali esitusega jäi ansambel rahule. Kingi kehastas end laval preestriks.

Bändiliikmed naljatlesid, et laval maskeerisid nad ennast veel pingviin-vampiiriks, ahv-morsaks, mees-nahkhiireks ja kergelt kõdunevaks Alice Cooperiks. "Kõik see, mis te siin näete-kuulete, seda ei tasu mega tõsiselt võtta," lisas Kingi.

Ansambel sõnas, et paljud nende lemmikud poolfinalistid said küll edasi, välja arvatud Kaw, kellega lavataguseid ruume jagati. "Hästi tore oli nendega. Lootsime, et saab seda uuesti teha, aga kahjuks ei saa. Ja äge laul oli neil ka!" ütles ansambli laulja Joosep Järvesaar.

"Me ei ole veel seda mõelnud, aga me tahame midagi kõige jõhkramat teha, mis Eesti Laulul üldse tehtud on – show mõttes," vastas Järvesaar küsimusele, mida nad finaalis Tondiraba jäähallis teistmoodi teevad.

"Meil on selline plaan, et me tahame vahetult peale finaali kohe uue loo release'ida (avaldada – toim.)," lausus Järvesaar lõpetuseks, et uut muusikat võib Bedwettersilt juba peagi oodata.