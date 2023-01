Galerii: Eesti Laulu esimene poolfinaal

Võistlustulle astusid:

1. Janek "House Of Glass"

2. Ellip "Pretty Girl"

3. Kaw "Valik"

4. Merlyn "Unicorn Vibes"

5. Mia "Üks samm korraga"

6. Neon Letters & Maiko "Tokimeki"

7. Ollie "Venom"

8. Andreas "Why Do You Love Me"

9. Bedwetters "Monsters"

10. Anett x Fredi "You Need To Move On"

Teine poolfinaal leiab aset 14. jaanuaril. Jälgi ülekannet ETV-s või Eesti Laulu kodulehel.