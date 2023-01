Vaata uuesti: Grete ja Tõnis esitasid pala Eesti Laulust

Teksti autor on Kirot.

1. salm

Jälle mööda läinud on aasta,

jälle eetris saade uus.

Jälle ühed ja samad näod justkui,

Grete ja Tõnise tuur.

Nüüd jälle ootused püsti meil on ja

stardivalmis on suud.

Alles taevas täis oli lootust ja

minimaalset tuult.

Ma tean,

et ei saa kindlad olla me milleski.

Täis saal on meid,

kas sa'led valmis?

Sest see on Eesti Laul

Jah, see on Eesti Laul!

2. salm

Sissi ning Janek on majade kahevõistluses,

Ellipi neiu on sassi ajanud mõistuse.

Wiiralt on salalik, Meelik parendab meelt,

eal ei vaheta kanalit, kui kord Andreasel.

Ja Alika po' siin, et vaid sildu põletada,

luban Ukareda viski sind ei pane unustama,

kui peale Kawi midagi jääb valikute taha...

sind sirgeks lööb Elysa filosoofiaga.

Ma tean, et ei saa kindlad olla me milleski

täis saal on meid

ja keegi lahkub käes lillekimp.

Ma tean, et ei saa kindlad olla me milleski.

täis saal on meid,

kas sa'led valmis?

Sest see on Eesti Laul!

Jah, see on Eesti Laul!