Täna selgub, kes Eesti Laulu II poolfinaalist edasi finaali pääsevad

Lauluvõistluse teises poolfinaalis jõuab vaatajate ette kümme võistluslugu, õhtu lõpuks selgub viis osalejat, kes asuvad võistlema Eesti Laulu finaalis 11. veebruaril.

Neli edasipääsejat selgub telefonihääletuse ja žürii punktide tulemusena. Poolfinaalides hindab võistluslugusid kodumaine žürii koosseisus Eleryn Tiit, Birgit Sarrap, Grete Paia, Eva Palm, Indrek Vaheoja, Aarne Saluveer, Jaan Tätte Junior, Toomas Olljum, Danel Pandre, Sandra Ashilevi ja Jon Mikiver.

Viimase edasipääseja selgitab välja telefonihääletus.

Võistlustulle astuvad:

Inger "Awaiting You" - 9007011

Linalakk ja Bonzo "Aeg" - 9007012

Meelik "Tuju" - 9007013

Elysa "Bad Philosophy" - 9007014

Robin Juhkental "Kurbuse matused" - 9007015

M Els "So Good (At What You Do)" - 9007016

Wiiralt "Salalik" - 9007017

Sissi "Lighthouse" - 9007018

Carlos Ukareda "Whiskey Won't Forget" - 9007019

Alika "Bridges" - 9007020

SMS-i teel saab hääletada numbril 15415, hääletamiseks tuleb sõnumisse kirjutada laulu number. Kõne ja SMS-I hind on 1.70. Hääletamine avatakse saate alguses.

Esimesest poolfinaalist pääsesid finaali Ollie, Janek, Anett ja Fredi, Andreas ja Bedwetters.

Teises poolfinaalis naasevad külalisesinejatena Eesti Laulu lavale Grete Paia ja Sven Lõhmus, kelle lugu "Päästke noored hinged" lõi laineid kümme aastat tagasi. Täiesti uues versioonis tuleb esitamisele ka Joel de Luna lugu "Opera on Fire", mida Eesti Laulul esitab de Luna tütar, 2022. aastal parima naisartisti tiitliga pärjatud Yasmyn. Meeldejääva elamuse pakub teises poolfinaalis ka Kerli Kõiv, kes on muusikalised jõud ühendanud maestro Kristjan Järviga.

Eesti Laulu teist poolfinaali vahendavad kell 19.30 ETV, ETV+, Jupiter, Raadio 2 ja ERR-i portaal. "Aktuaalse kaamera" ajal avab Eesti Laulu telgitaguseid erisaade Margus Kamlati ja Bert Järveti eestvedamisel, mida saab vaadata Jupiteris või Eesti Laulu kodulehel.