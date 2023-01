Täna õhtul selguvad esimesed Eesti Laulu finalistid

Vaatajate ette jõuab kümme võistluslugu, õhtu lõpuks selgub viis osalejat, kes asuvad võistlema Eesti Laulu finaalis 11. veebruaril. Neli edasipääsejat selgub telefonihääletuse ja žürii punktide tulemusena, viimase edasipääseja selgitab välja telefonihääletus.

Võistlustulle astuvad:

1. Janek "House Of Glass" 9007001

2. Ellip "Pretty Girl" 9007002

3. Kaw "Valik" 9007003

4. Merlyn "Unicorn Vibes" 9007004

5. Mia "Üks samm korraga" 9007005

6. Neon Letters & Maiko "Tokimeki" 9007006

7. Ollie "Venom" 9007007

8. Andreas "Why Do You Love Me" 9007008

9. Bedwetters "Monsters" 9007009

10. Anett x Fredi "You Need To Move On" 9007010

SMS-i teel saab hääletada numbril 15415, hääletamiseks tuleb sisestada sõnumisse laulu number. Kõne ja SMS-i hind on 1.70. Hääletamine avatakse saate alguses.

Laval elustub ka 30 aasta tagune "Muretut meelt ja südametuld", mida 1993. aastal esitas Eurovisiooni lauluvõistlusel Janika Sillamaa. Nüüd on laulja taas laval ja koos temaga möödunud aasta silmapaistvaim uustulija Minimal Wind.

Esimese poolfinaalis astuvad lavale ka noore põlvkonna säravad räpparid Chlicherik & Mäx ning erilist etteastet on oodata saatejuhtidelt Grete Kullalt ja Tõnis Niinemetsalt.

Poolfinaalide otseülekannet vahendavad kell 19.30 ETV, ETV+, Jupiter, Raadio 2 ja ERR-i portaal. "Aktuaalse kaamera" ajal avab Eesti Laulu telgitaguseid erisaade Margus Kamlati ja Bert Järveti eestvedamisel, mida saab vaadata Jupiteris või Eesti Laulu kodulehel.