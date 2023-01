Esimesed viis Eesti Laulu finalisti on teada

Vaatajate ette jõudis kümme võistluslugu. Neli edasipääsejat selgus telefonihääletuse ja žürii punktide tulemusel, viimase edasipääseja selgitas välja telefonihääletus.

Võistlustulle astusid veel:

Ellip "Pretty Girl"

Kaw "Valik"

Merlyn "Unicorn Vibes"

Mia "Üks samm korraga"

Neon Letters & Maiko "Tokimeki"

Eesti Laulu poolfinaalide esitusi hindas žürii koosseisus:

Eleryn Tiit

Birgit Sarrap

Grete Paia

Eva Palm

Indrek Vaheoja

Aarne Saluveer

Jaan Tätte Junior

Toomas Olljum

Danel Pandre

Sandra Ashilevi

Jon Mikiver

Žürii valis parimateks: Anett x Fredi "You Need To Move On", Andreas "Why Do You Love Me", Ellip "Pretty Girl", Ollie "Venom".

Laval elustus ka 30 aasta tagune "Muretut meelt ja südametuld", mida 1993. aastal esitas Eurovisiooni lauluvõistlusel Janika Sillamaa. Nüüd oli laulja taas laval ja koos temaga möödunud aasta silmapaistvaim uustulija Minimal Wind.

Esimese poolfinaalis astusid lavale ka noore põlvkonna säravad räpparid Clicherik & Mäx ning erilise etteaste tegid ka saatejuhid Grete Kuld ja Tõnis Niinemets.