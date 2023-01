Noored hindasid Eesti Laulu lugusid: see aasta on ikka jube nukrad laulud

Janek "House of Glass"

Gustavi sõnul on Janeku võistluslugu igav ning Aksli meelest masendav. "See on veidi liiga melanhoolne," nõustus Paula.

"Ma tahan Eurovisiooni ja Eesti Laulu lauljatele meelde tuletada, et Eurovisioon on tegelikult suur sõu," pani Gustav võistlejatele südamele.

Ellip "Pretty Girl"

Paula sõnul on Ellipi loo intro väga lahe. "See on pisut Britney Spearsi moodi," leidis tüdruk.

Kaw "Valik"

Paula sõnul on Kawi loo refrään päris lahe. "Sellise cool'i vibe'iga," märkis ta. Aksel nentis, et "Valik" on mõnus lugu, mida ta ise ka kuulaks.

Merlyn "Unicorn Vibes"

Lapsed olid ühel meelel, et Merlyni laul erineb teistest võistluslugudest. "Pisut huvitav tõesti. Nagu imelik," sõnas Aksel.

"Ma ei saa sellest visioonist täpselt aru. Mida see täpselt kujutama peab?" küsis Paula. "Vähemalt on tal endal lõbus," leidis Gustav.

Mia "Üks samm korraga"

"Ma saan aru, et see sõnum peaks olema kiusamisvastane või midagi taolist, aga see lihtsalt tundub pisut nagu halb naljategemine," märkis Paula. Aksel märkis, et Eesti Laulu võitmiseks on vaja midagi, mis on eriline.

Neon Letters ja Maiko "Tokimeki"

Gustav tunnistas, et "Tokimeki" muusikavideo talle peale ei lähe. "See on kuidagi Tiktoki formaadis, üritavad noortepärased olla," sõnas ta.

Siiski leiti ühiselt, et Neon Lettersi ja Maiko võistluslugu on päris hea. "See on lahe, et see on jaapani keeles. See on midagi muud ja mulle täiesti meeldib see," hindas Gustav. "Sellel on potentsiaali kaugemale ka minna ja edasi jõuda. See on suht äge," leidis Paula.

"Minu meelest see rütm ja need sõnad ei sobi omavahel eriti kokku," arvas aga Aksel. "Flow on natukene halb," nõustus Gustav, "aga mina arvan, et see väärib finaali minemist."

Ollie "Venom"

"Vähemalt on see muust žanrist kui pop. Ma ütleks, et see on siuke emorokk," märkis Paula.

Lapsed leidsid, et loo algus võiks särtsakam olla.

Andreas "Why Do You Love Me"

"Järjekordselt pisut nukker," märkis Aksel. "See aasta on ikka jube nukrad laulud. See on vist sellepärast, et raske aeg on olnud," arutles ta.

Gustav sõnas, et tema ootab rohkem sõud. "Ma tahan näha tuld ja ilutulestikku. Tahan kõike lahedat näha."

Bedwetters "Monsters"

Lapsed nõustusid, et loo "Monsters" muusikavideo on väga äge. "See on kindlasti üks mu favoriitidest. Seda ma kuulaks ise ka," sõnas Aksel.

"Eesti ei ole selliseid laule eriti Eurovisioonile saatnud, aga meie naaberriigil Soomel on iga aasta selline," täheldas Paula. "Soomelt saaksime kindlasti palju hääli," nõustus Gustav.

Anett ja Fredi "You Need To Move On"

Aneti ja Fredi võistluslugu läks noortele kriitikutele üldiselt peale, kuid Gustav kahtles, kas see Eurovisioonile siiski sobiks. "Aga äkki me ei peaks Eurovisioonile saatma ainult neid lugusid, mis meie arvates eurovsioonilikud on? Äkki me peakski Eurovisioonile head muusikat saatma," pakkus Paula. "Ei," vastasid poisid talle.

"Nova" saatejuhtide Eesti Laulu esimese poolfinaali viis lemmikut:

1. Anett ja Fredi "You Need To Move On"

2. Kaw "Valik"

3. Neon Letters ja Maiko "Tokimeki"

4.-5. Ellip "Pretty Girl"

4.-5. Andreas "Why Do You Love Me"

"Nova" on ETV2 eetris esmaspäevast neljapäevani kell 16.45 ja 18.45. Eesti Laulu poolfinaale saab jälgida ETV vahendusel 12. ja 14. jaanuaril algusega kell 19.30.