Briti monarhia huviline prints Harry uuest raamatust: ta süüdistab seal kõiki

"Seda võib nimetada teoseks, kus ta süüdistab kõiki," tutvustas Wadowsky. "Süüdi on kuninglik perekond, süüdi on Briti press, pahad on tema kasuema ja isa, tema vend ja tema vennanaine."

"Ta väidab, et nad on vennaga eluaeg omavahel võistelnud. Varem, kui ta oli väiksem poiss, siis meenutati, et talle väga meeldis öelda, et tal ei ole mingit vastutust, sest tema ongi n-ö spare ehk tulevase kuninga varuvariant. Ta väga-väga nautis seda, kuniks nüüd, mingil hetkel, tema seisukoht muutus. Või on see olnud kogu aeg tema sees ja keegi on selle aiavärava nüüd lahti teinud, kus viha kogu perekonna vastu on välja tulnud."

"Ma ei usu, et saame perega rahu teha, kui tõde avalikuks ei tule," sõnas prints Harry hiljutises intervjuus. "Ma suudan paljutki andesta, aga enne tuleb vestelda, leppida ja selleks tuleb võtta ka vastutus."

"Meie vahel on alati konkurents olnud. See on mäng pärija ja noorema lapse vahel," kommenteeris prints Harry samas intervjuus enda suhet venna prints Williamiga, kes on troonipärija ja Cambridge'i hertsog.

"Minu julgeksin vastupidist väita," sõnas Wadowsky, et tema arvates võeti Meghan Merkle alguses kuningaperre hea meelega vastu. "Olen neid teemasid pidanud väga kaua kajastama ja ta oli esialgu väga-väga vastuvõetud. Algul tundis kuninglik perekond isegi muret, et miks ilmus tema poolt ainult tema ema pulma."

"Kui vaadata Meghanit, siis ta on läinud tülli oma kasuõega, oma isaga ja oma kasuvennaga ja talle on jäänud ainult ema," põhjendas Wadowsky. "Ja tegelikult on nüüd sama juhtunud Harryga – nad on kahekesi."

"Tundub, et ta ei ole sellest üle saanud," viitas Wadowsky ka printsess Dianale, kes on prints Harry ema ja nüüdseks juba 25 aastat surnud. Wadowsky sõnul mainib autor oma ema raamatus korduvalt.