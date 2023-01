Eesti Laulu saatejuht Grete Kuld: astun lauljana lavale

"Kui tuua võrdlus Sakuga (Saku Suurhalliga – toim.), siis tundub, et artistidel on rohkem ruumi, mis on tore," võrdles Niinemets lavataguseid ruume. "Aga esinemisruum on jällegi grammikene väiksem."

Lavamees Andres vastutab koos oma meeskonnaga Eesti Laulul selle eest, et kõik vajalikud esemed igaks etteasteks lavale korralikult püsti saaks ning sealt hiljem ka maha võetaks. "See teekond, kuidas me lavale jõuame, on pikem," kirjeldas ta oma tööd Viimsi Artiumis võrreldes Saku Suurhalliga. "Seekord peame natuke pikemalt jooksma."

"Libedusohtu siin ei ole," tutvustas Niinemets lava. "Eelnevatel aastatel olen pidanud kaassaatejuhte talutama selles osas," muigas ta. Kuld sõnas ka, et sel aastal on green room tõesti green ehk seal on palju taimi, mis annavad rohelust.

"Kahtlemata - kus siis veel kui mitte Eesti Laulul," vastas Niinemets küsimusele, kas ka tema lauluvõistlusel oma laulu -või pillimängu oskust demonstreerib. "Laulu kindlasti, võib-olla ka pillimängu."

"Ma astun lauljana lavale," kinnitas ka Kuld. "See, kuidas ma seda lugu esitan, on natuke teistmoodi, kui ma tavaliselt laulan. Ja Tõnis on muidugi täiesti teistsuguses rollis," lausus ta, lisades, et ei saa rohkem nende ühisest etteastest Niinemetsaga rääkida.

"Tõnisega on meil üks rituaal ja see on naermine," kommenteeris Kuld, kuidas ta enda ärevust enne Eesti Laulu saate juhtimist leevendab. "Me enamus ajast ainult naeramegi."

"Minu muusikamaitsele lähevad ilmselt natuke rohkem peale Meelik ja võib-olla ka Wiiralt," kommenteeris Niinemets oma lemmikuid võistluslugusid. Kuld sõnas aga, et tal on liiga keeruline lemmikuid välja tuua. "Minu jaoks on nad kõik nii ägedad."