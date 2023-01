Tõnis Niinemets otsesaadetest: naljad juhtuvad suuresti kohapeal

"Ise tuleb ka ikka panustada - päris niimoodi ei ole, et keegi kirjutab sulle teksti valmis," vastas Niinemets küsimusele, kuidas valmivad tekstid, mida ta erinevates otsesaadetes räägib. "Aga muidugi, saatel peab olema tugev toimetaja ja see on meil olemas," viitas ta ETV toimetajale Piret Eerole. "Me tajume teineteise maitset. Tema julgeb mulle öelda, kui minu mingi idee on jama või kui ma lähen liiga lollitamise teed pidi."

"Suurte otsesaadete puhul on hea abimees kõrvas ehk kõrvamonitoris on olemas toimetaja või režissööri hääl, kes sind vajadusel aitab," lausus Niinemets, lisades, et mõnikord võib juhtuda, et ettevalmistatud teemad ja naljad siiski käesolevasse olukorda ei sobi ning sel juhul tuleb kiirelt ümber mõelda ja varuplaan käiku panna.

"Kõik on reageerimise küsimus / .../ kui keegi vastab mingisugusele küsimusele niimoodi, et sul tuuakse kandikul olukord ette ära, siis ma mõtlen, et seda ma ei saa kasutamata jätta," selgitas Niinemets, et spontaanseid olukordi tuleb osata otsesaateid juhtides oma kasuks pöörata ning ära kasutada. "Tegelikult juhtuvad naljad suuresti kohapeal."

"Oodata võib – nagu see ruum (Viimsi Artiumis – toim.) tahab meile pakkuda –värskust," vastas Niinemets, mida neljapäevasest Eesti Laulu poolfinaalist oodata võib. "Saatejuhi ülesanne on hoida tempot, emotsiooni ja tuju üleval. Seda kõike me tahamegi teha."

"Enesekriitika on oluline, aga ennast otseselt piitsutada pole vaja," arvas saatejuht, et kui töö on tehtud, siis ta võtab küll tagasisidet kuulda ja soovib end arendada, aga liialt ta enda kallal nokkima ei hakka.