5miinust ja Puuluup annavad Tallinnas ühise kontserdi

"Me oleme alati olnud Puuluupi suured fännid ja nende kunsti austajad," lausus Estoni Kohver. "Ideega, et midagi koos teha, oleme me flirtinud vist juba eelmisest kevadest saati ja nüüd on see moment käes. Saab olema huvitav – meie lood nende võtmes, nende lood meie võtmes. Kahes osas," rääkis ta omapärasest ühiskavast.

Ansamblisse 5miinust kuuluvad räpparid Estoni Kohver, Päevakoer, Põhja-Korea, Lancelot ja Venelane. Möödunud aastal pälvis ansambel aasta artisti auhinna ning 2022. aasta lõpus sai nende lugu "?mis sa tegid" Raadio 2 Aastahitil kolmanda kohta.

Ansambli Puuluup moodustavad Ramo Teder ja Marko Veisson. Hiiu kandleid elektroonikaga ristav tandem kõigub pärimuse ja kaasaegsete muusikastiilide piiril, flirtides maailmamuusika, underground'i ja popiga. Ansambli muusikas lisanduvad Hiiu kandle mahedale sahinale elektrooniliselt võimendatud kajad, koputused, kriuksud ja krabinad. Kõlab ka traditsiooniga impregneeritud omaloomingut ning lisatakse viiteid pungiklassikale.