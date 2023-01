Noored hindasid Eesti Laulu lugusid: jälle mingi "Tõde ja õigus"

Inger "Awaiting You"

"See on üsna keskmine poplaul, sarnase ehitusega nagu kõik teised raadiolaulud," arvas Paula. "Jep, täiesti tavaline raadiolaul," nõustus Gustav.

"Mulle meeldib see lugu väga, sest Inger on väga lahe," sõnas aga Aksel.

Linalakk ja Bonzo "Aeg"

"Depressiivne," kirjeldas Paula. "See on väga huvitav duo. Ma ei saa aru, kas nad on paar või isa ja tütar," märkis ta. "See video meenutab mulle saadet "Inglite aeg"."

Meelik "Tuju"

"See meeldib mulle täiega," sõnas Gustav. "See on päris äge," nõustus Paula. Tüdruku sõnul meenutab Meelik biitleid. "Ma arvan, et nad ongi biitlitelt inspiratsiooni saanud," lausus ta kindlalt.

Gustavi sõnul on Meeliku lugu paroodia moodi. "Videost on näha, et nad teevad pigem nalja," märkis ta.

"Vägagi lahe. Mulle väga meeldib see," nentis Aksel.

Elysa "Bad Philosophy"

Paula sõnul meenutab Elysa lugu 1980ndate diskomuusikat. "Muusikavideo on äge, võib-olla siis see tähendab ka, et lavasõu võiks kuidagi cool olla," leidis ta.

Robin Juhkental "Kurbuse matused"

"Ma ei tea, kes on Robin Juhkental," tõdes Paula, "aga see laul meeldib mulle väga."

Gustav ja Paula leidsid, et Juhkentali võistluslugu meenutab Vaiko Epliku muusikat. "See on väga lahe, kuid need sõnad jäävad minu jaoks natuke kaugeks," tõdes Paula. "Selle aura carry'b," lisas Gustav.

M Els "So Good (At What You Do)"

Laste sõnul on M Elsi lugu liiga tavaline. "Nagu raadiolaul või midagi, mis Myhitsist tuleb," märkisid nad. Siiski leiti üheskoos, et loo refrään on siiski kaasahaarav ning Aksli meeldis, et laul ei alga igavalt.

Wiiralt "Salalik"

"Jälle mingi "Tõde ja õigus"," nentis Paula.

"Minu lemmik on see, et nad ütlesid, et nad tegid natuke depressiivsema loo. Kui keegi ütleks mulle, et see peaks olema depressiivne ja ma muusikavideot ei näeks, ütleksin, et see on tavaline Wiiralti laul," tõi Gustav välja.

Sissi "Lighthouse"

Paula ja Aksel leidsid, et Sissi lugu on keskpärane ja nukker.

"Kuigi muidugi Sissi on mitu korda proovinud Eesti Laulult Eurovisioonile saada. Tal on palju kogemust," lisas Paula.

Carlos Ukareda "Whiskey Won't Forget"

Paula sõnul on Ukareda laul kantrihõnguline. "Kui ma ei teaks, et see on Eesti lugu, siis ma ei tunneks seda ära," märkis Aksel.

Alika "Bridges"

Paula leidis, et Alika laul on küll ilus, kuid mingi maani igav. "Ma ütlen, et see läheb Eurovisioonile," sõnas Gustav kindlalt. "See on kindlasti minu ja Gustavi üks favoriitidest," teatas Aksel.

"Nova" saatejuhtide Eesti Laulu teise poolfinaali kuus lemmikut:

1. Alika "Bridges"

2. Meelik "Tuju"

3. Robin Juhkental "Kurbuse matused"

4. M Els "So Good (At What You Do)"

5.-6. Sissi "Lighthouse"

5.-6. Inger "Awaiting You"

"Nova" on ETV2 eetris esmaspäevast neljapäevani kell 16.45 ja 18.45.