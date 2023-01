Jupiteri peatoimetaja sarjasoovitused: lohedest tõsielul põhineva vangladraamani

"Lohede koda"

autorid Ryan J. Condal ja George R.R Martin

"Lohede koda" Autor/allikas: Scanpix / CAP / TFS

Parima draamasarja Kuldgloobuse võitnud "Lohede koda" on sarja "Troonide mängu" eellugu. "Praegu on käimas televisiooni kuldajastu," märkis Järvi. "Lipulaevaks on eelnevalt olnud "Troonide mäng", mille viimased hooajad ei ole võib-olla kõige parema lõpu leidnud. "Lohede kojal" oli palju tõestamist," tõdes ta.

"Lohede koja" tegevus toimub 172 aasta enne Daenerys Targaryen sündi, millega "Troonide mäng algas". "Seekordne lugu keskendub rohkem Targaryenite perekonnale ja ühele asukohale, kus mäng trooni nimel käib," selgitas Järvi.

"Severance"

autor Dan Erickson

"Severance" Autor/allikas: Scanpix / AP

Järvi sõnul on "Severance" sari, mis on inimeselt inimesele soovituste kaudu edasi läinud. "Mulle soovitas ka seda üks sõber. Ta seletaski mulle väga lihtsalt – mõtle, mis juhtuks siis, kui sa lähed tööle, kaovad kõik sinu eraelulised mälestused ja sa mäletad ainult seda, mis toimub töökohas, ja kui sa lähed koju, kaovad kõik sinu tööelu mälestused, ning sa elad ainult oma eraelu," selgitas ta.

Järvi kirjeldas, et tegijad on loole väga müstiliselt lähenenud. "Need tegelased on väga omamoodi lahendustega. Tegevus toimub justkui ühes väikses äärelinnakus ja ühes ettevõttes – me ei tea, kus ja me ei tea, mis ettevõte see on," kirjeldas ta.

"Selle ühe kogukonna inimesed üritavadki oma eraelus leida vastuseid, miks nad sellisesse kohta tööle läksid, ning tööl leida vastuseid küsimustele, miks nad sellisele lepingule alla kirjutasid ja sellist elu elada tahavad. Mida rohkem vastuseid me selles sarjas saame, seda rohkem küsimusi tekib juurde."

"Wednesday"

autorid Alfred Gough ja Miles Millar

"Wednesday" Autor/allikas: Outnow / Netflix

Järvi selgitas, et "Wednesday" oli esialgu suunatud teismelistele, kuid tegelikult sobib see vaatamiseks ka vanematele inimestele. Sari põhineb "The Addams Family" originaalsarjal. "Seekord on sarja peaosaline Wednesday Addams, kes on selle pere noor tütar, keda mängib fantastiliselt Jenna Ortega," sõnas ta.

Järvi kirjeldas, et sarjas läheb Wednesday õppima harrypotterlikku Sigatüüka kooli, kus õpivad erivõimetega inimesed. Esialgu ei saa tüdruk koolis kellegagi läbi, kuid siiski on temas soov teistega sobituda. "Selline oma koha leidmise ja suurekssaamise lugu."

Järvi sõnul võlus sari kogu maailma ära oma värskuse ja timburtonliku gooti stiiliga.

"Black bird"

autor Dennis Lehane

"Black Bird" Autor/allikas: Rotten Tomatoes / Apple TV+

"Black bird" on tõsielul baseeruv lugu, mis räägib Jimmy Keene'ist, allilma narkoärimehest, kes on kümneks aastaks vangi mõistetud. Keene'i poole pöördub FBI, pakkudes mehele võimalust oma vanglakaristust lühendada – selleks peab ta ühelt sarimõrvarilt kätte saama tunnistuse, et teada saada, kuhu ta tapetud naiste surnukehad peitnud on.

"Selleks peab ta minema maksimaalsete tingimustega vanglasse. Seal peab ta sõbrunema sarimõrvariga, keda mängib fantastiliselt Paul Walter Hauser, kes võitis ka Kuldgloobuse," selgitas ta.

Järvi sõnul peitub sarja võlu just Paul Walter Hauseri ja Taron Egertoni rollisooritustes. "Nende edasi-tagasi kassi-hiire mäng on ülimalt nauditav ja sari ise on kuni viimase hetkeni väga pingeline," kirjeldas ta.