Minimal Wind Eesti Laulust: saatsime küll laulu, aga see läks vist valele e-mailile

Minimal Windi liikmed Elisabeth Tiffany Lepik ja Paula Pajusaar meenutasid "Ringvaates" möödnud aastal Eesti Laulul osalemist ning paljastasid ka, millised on nende tänavused lauluvõistluse lemmiklood. Samuti kinnitasid muusikud, et Minimal Wind astub neljapäevases Eesti Laulu poolfinaalis külalisesinejana lavale.

"See oli parim, mis meie jaoks sai juhtuda," kommenteeris Pajusaar möödunud aasta Eesti Laulu, kus Minimal Wind teiseks jäi. Rahvusvaheline žürii hindas neid toona parimaks.

"Praegu me tuuritame Eestis ja varsti tuleb albumi esitlus. Need algavad sellel samal nädalal, kohe pärast Eesti Laulu," ütles Lepik.

"Me tegime küll Zoomi kõne Martin Suttoniga, kes žüriis oli ja ta andis meile head nõu, et kuidas edasi käituda ja hetkel me töötamegi selle nimel, et Eestist välja jõuda," lausus Pajusaar, et ühe möödunud aastase Eesti Laulu žüriiliikmega on neil kontakt olemas.

"Väga üllatunud oleme," sõnasid mõlemad ansambli liikmed, kuidas neid kolm Eesti muusikaauhindade nominatsiooni tundma on pannud. "Ma mõtlesin, et äkki me mingisuguse nominatsiooni võiksime saada, pigem mõtlesin debüütalbumi peale," lisas Pajusaar. Minimal Wind on nomineeritud ka aasta ansambli ja aasta loo ("What to Make of This") kategooriates.

Bändiliikmed kinnitasid, et žanr, mida nad nüüd viljelevad, on veidike teistsugune, kui möödunud aasta Eesti Laulu võistluslugu. "R'n'B või blues võiks öelda selle stiili kohta, mis meil Eesti Laulul oli ja nüüd kombineerime seda rokiga ja popiga," kirjeldas Pajusaar.

"Me saatsime küll laulu, aga see vist läks valele e-mailile," naljatles Lepik, et sel aastal proovisid nad Minimal Windiga küll uuesti Eesti Laulu poolfinaali saada, ent ei osutunud valituks. "See on elu. Teistel on ka vaja särada," lisas ta.

Neljapäevases poolfinaalis astub Minimal Wind siiski taas Eesti Laulu lavale. "30 aastat vana lauluga," ütles Lepik. "Tervitused Janika Sillamaale - "Muretut meelt ja südametuld"," paljastas ta loo, millega koos Sillamaaga lavale astutakse. "Me tegime selle laulu natuke enda moodi," lisas Pajusaar.

Lepik sõnas, et neile väga meeldib tänavune Ollie võistluslugu. "Ta oli meie koolivend," meenutas Pajusaar. "Võita võib Alika," lisas ta. Samuti tõid muusikud välja Sissi, kes nende arvates ka väga tugeva looga Eesti Laulult osa võtab.

"See on hea traditsioon, mida hoida, et igal aastal luua midagi uut ja huvitavat," lubas Lepik, et Eesti Laulul osalevad nad tulevikus uuesti.

Eesti Laulu esimene poolfinaal leiab aset neljapäeval, 12. jaanuaril kell 19.30.