Eesti muusikaauhindade žüriiliige: suurim võit on see, kui suudad uut põlvkonda peale kasvatada

Aastal 1998 toimus esmakordselt Eesti muusikaauhindade jagamine, kus tunnustati riigi parimaid artiste. Valmis lausus, et eeskuju sündmuse korraldamiseks võeti erinevatest riikidest. "Mina olen käinud läbi Läti, Leedu, Poola, Saksamaa, Rootsi, Soome ja Inglismaa muusikaauhinnad," loetles ta.

"Sõbrad on käinud ka Hollandis ja Taanis, nii et me oleme üritanud nendest suurtest galadest võtta parima osa, mis meile jõukohane on," lausus Valmis, lisades, et Eesti muidugi ei suuda maailmakuulsaid artiste üheks lauluks kohale lennutada nagu mõni jõukam Euroopa riik.

"Näiteks Mati Nuude numbrid algasid 20 000-st," meenutas Valmis paarikümne aasta taguseid kassettide müüginumbreid Eestis. Ta lisas, et ansambel Jam müüs 10 000 ringis kassette.

Valmis rääkis, et tänapäeval on teinud suure comeback'i vinüülid ning näiteks USA-s on vinüülide müügikäive jõudnud sarnaste numbriteni, nagu see oli 80-ndatel. "Eestis me teeme siiski vinüüle vähem kui CD-sid."

Valmis kommenteeris ka, et muusikaauhindade žürii kokkupanekul püüavad nad spektrit laiana hoida, kuid kaasavad sinna ikkagi inimesi, kes igapäevaselt muusikaga kokku puutuvad, näiteks muusikatoimetajad ja -kriitikud ning ka ööklubide programmijuhid. "Mina jätsin näiteks metal-muusika, elektroonilise muusika ja džässi hindamata, sest kui ma ei ole seda kuulanud, siis nädalaga on ennast võimatu kurssi viia," selgitas ta.

"Ühes asjas tegin ma sellel aastal erandi - algselt ma arvasin, et alternatiiv -ja indie-muusikas ma ei osale, sest see on minu jaoks natuke võõras, kuid siis ma potsatasin poolkogemata Florian Wahli peale ja hakkasin kogu žanrit läbi kuulama," rääkis muusikaauhindade žüriiliige Valmis.

"See on bändi kõige suurem võit, kui sa suudad kogu aeg uut põlvkonda peale kasvatada," oli Valmis kindel. Näiteks tõi ta Terminaatori liikme Jaagup Kreemi, kes endiselt teismelistele peale läheb.