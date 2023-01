"MasterChef Eesti" võitja Jana Guzanova: mulle on alati meeldinud alternatiivsed lähenemised elule

Guzanova on hariduselt hoopis juristiks õppinud ning lõpetanud ka diplomaatide kooli. "Ma käisin isegi välisministeeriumis juriidilises osakonnas praktikat tegemas. See idee ja tahe oli päris tugevalt sees," rääkis ta.

"Väga palju peab ennast vaos hoidma - ma ei tea, kas see mulle ikkagi sobib," kommenteeris Guzanova diplomaadi ametit. "Praegu tahaks küll kokandusmaailmaga ennast siduda."

Nooremana töötas Guzanova ka modellina, tänu millele ta palju reisis. Ta sõnas, et reisides tekkiski esmane huvi kokanduse vastu. "Raha ei olnud palju, pidi kodus katsetama hakkama."

Guzanova arvas, et kõige parem toit valmib ikkagi kodus. "Mul oli alati tahe restoranitoite samamoodi järgi teha - saan ju ise ka hakkama," sõnas ta, lisades, et eelistatult valmistab ta soolaseid roogasid, sest seal on rohkem võimalusi toiduvalmistamise protsessile loominguliselt läheneda.

"Mulle on alati meeldinud alternatiivsed lähenemised elule. Need asjad, mis ei ole populaarsed - neid sooviks populariseerida," põhjendas Guzanova, miks talle toite valmistades rupskeid kasutada meeldib. "See on ka elementaarne austus looma vastu. Kui loom on oma elu kaotanud, et meie toidulauale ilmuda, siis võiks ta ninast sabani ära kasutada."

Guzanova meenutas ka saates, et noorena meeldis tema emale teha roogasid, mille valmistamiseks kulus väga kaua aega. "Ma olin isegi mingi aeg pahane, et pidin pidevalt borši sööma, mis 12 tundi valmis," muigas ta.

"Võiks ikkagi kaine mõistus olla ja üldiselt tuleks oma keha kuulata. Võib täiesti vabalt lubada endale päevi, kus vedeled diivanil ning sööd pitsat ja kooki," arvas Guzanova, et hea figuuri nimel end kindlasi ülemäära piirama ei peaks.