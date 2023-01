Selgusid 2022. aasta parimate pressifotode nominendid

Kokku laekus konkursile 637 fototööd 60 osalejalt. Fotod kandideerisid neljas erinevas kategoorias: uudis, olemus, portree ja sport. Võitjad tehakse teatavaks pressifoto näituse avamisel ja auhinnad antakse üle Eesti Meediaettevõtete Liidu korraldataval pressipeol 17. veebruaril.

Zürii esimees oli Postimehe peatoimetaja Priit Hõbemägi. Eestist olid fotosid hindamas fotoajakirjanik Raul Mee ja ajakirjanik Mari Mets. Välismaised žüriiliikmed olid seekord Leedu relvajõudude fotograaf Ieva Budzeikaitė ja vabakutseline spordifotograaf Mikus Klavins Lätist.

Aasta pressifotod 2022 nominendid:

Uudis

"Kallis, meie maja taga põleb!" Autor/allikas: Argo Ingver / Delfi / Ekspress Meedia

30.10.2022 läks Tartu vallas põlema alajaam, mille kustutamine viibis päris kaua, sest Elektrilevilt polnud tulnud kinnitust, kas alajaamast on elekter väljas või mitte.

Must päev Autor/allikas: Dmitri Kotjuh / Postimees

"Öelge, palun, millal see lõpeb? Millal lõpeb see, et meie lapsed peavad surema?" küsisid hukkunud 11-aastase Anastassija vanemad. Sõja algusest saadik Vene pommi- ja raketirünnakute all on hukkunud sadu Ukraina lapsi, neist noorimad vaid mõnekuused. Detsembri lõpuks oli ametlik arv 429 last. Maetav Anastassija hukkus, kui eramaja tabas venelaste õhutõrjerakett С-300.

Punatank ja sinimustvalge Autor/allikas: Marianne Loorents / Virumaa Teataja

Viimsi sõjamuuseumisse teel olnud Narva punatankile lehvitati Padaorus sinimustvalget lippu.

Olemus

Tallinna hipodroomi viimane võistluspäev. Autor/allikas: Mihkel Maripuu / Postimees

Tallinna hipodroomi viimane võistluspäev.

Saabumine Autor/allikas: Andras Kralla / Äripäev

Ukrainast sõja eest põgenenud perekond on jõudnud Tallinna. Töö sõjapõgenike vastuvõtupunktis käib ööl ja päeval täie rauaga – neid registreeritakse, toidetakse, antakse kaasa toidupakk, vajalikud hügieenitarbed ja riided.

Abistatud suudlus Autor/allikas: Mailiis Ollino / Pärnu Postimees

Veera ja Ants Jürna tähistasid oma 70. pulma-aastapäeva Tammiste hooldekodus pika suudlusega.

Portree

Taksojuht Autor/allikas: Andras Kralla / Äripäev

Riigikogu liige Martin Repinski hakkas Boltiga sõitma lisaraha teenimiseks ning elustandardi säilitamiseks. Taksot sõidab ta ka istungite ajal ja öösiti.

Näitleja ja lavastaja Julia Aug. Autor/allikas: Mihkel Maripuu / Postimees

Näitleja ja lavastaja Julia Aug.

Põgenikud Autor/allikas: Andras Kralla / Äripäev

Ukrainast sõja eest põgenenud Svitlana, Yuliia ja Taisa töötavad nüüd koristajatena Swissôtelis.

Sport

Autor/allikas: Timo Anis / Autoleht / Geenius Meedia

2022. aasta Rapla ralli teisel võistluspäeval tegi ekipaaž M.Leemets – A. Lichtfeldt rajalt draamatilise väljasõidu, mille tulemusel paiskuti oma võistlusautoga vastu puud. Nii auto kui puu said viga, kuid sõitjad jäid õnneks terveks!

Pakases Autor/allikas: Tairo Lutter / Postimees

Laskesuusataja Tuuli Tomingas Pekingi taliolümpiamängude 15 km tavadistantsil, kus valitsesid eriti krõbedad miinuskraadid.

Sinimustvalgega võidule Autor/allikas: Kiur Kaasik / Delfi / Ekspress Meedia

Kaia Kanepi võitis koduse WTA turniiri esimeses voorus lõunanaaber Ostapenkot reketiga, mis pika säriga pildistades kangastus Eesti lipuks.