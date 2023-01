Selgusid Eesti muusikaauhindade tänavused nominendid

"2022. aasta andis meile võimsas koguses originaalmuusikat. Lisaks pakkus aasta mitmeid laule ja albumeid, millel kostuvad varasemast tuttavate lugude uued tõlgendamised," ütles muusikaauhindade žüriiliige Vaido Pannel.

"Saab öelda, et Eesti muusika vereringe toimib ja loojatel on olemas kõik võimalused oma inspiratsiooni vormistamiseks. EMA žürii jaoks tähendab see vaid vastutuse kasvamist," lisas ta.

Muusikaauhindade tänavused võitjad selguvad 26. jaanuaril Unibet Arenal toimuval galal. Õhtu juhivad on räpipundi 5miinust liikmed. Kontsert-show'l astuvad teiste seal üles Nublu, Anett, Elephants From Neptune, Stefan, Rita Ray ja Gram-Of-Fun ning esinejate nimekiri täieneb veelgi.

Nominendid:

Aasta jazz-album

Britta Virves "Juniper"

Janno Trump Clarity Ensemble "Up North"

Kristjan Randalu, New Wind Jazz Orchestra "Sisu"

Aasta etno / folk / rahvalik album

Joyguns "Sel suvekuul"

Kukerpillid "Akadeemia"

Zetod "Lätsi pitto"

Aasta elektroonikaalbum

Bert On Beats "Seven

Maris Pihlap "The Search for Life Within"

Mart Avi "Blade"

Aasta alternatiiv / indie-album

Florian Wahl "Katarsis garanteeritud"

Kitty Florentine "Maladaptive Daydream"

Misha Panfilov "The Sea Will Outlive Us All"

Aasta metalalbum

Leslie Da Bass "Constructions / Illusions"

Surgent "Surgent"

Swarn "Whispers From Beyond"

Aasta rock-album

Dramamama "Doomsday Tango"

Elephants From Neptune "Boogieland"

Zahir "Seems Normal"

Aasta popartist

Gram-Of-Fun "To The Great Unknown"

Jüri Pootsmann "Suveööde unetus"

Stefan "Hope"

Aasta hip-hop / räppartist

Nublu

Reket "Palun Puhka"

Säm "Emps vaata kuis lendan ma"

Aasta R'n'B / funk / soul-artist

Anett "Late to the Party"

Lexsoul Dancemachine "Lex On The Beach"

Rita Ray "A Life of Its Own"

Aasta debüütalbum

Gram-Of-Fun "To The Great Unknown"

Minimal Wind "Hi."

Stefan "Hope"

Aasta autorilaulualbum

Liina Saar "Püüdmata tunne"

Lonitseera "Tapeet"

Orelipoiss "Uni"

Aasta naisartist

Alika

Anett "Late to the Party"

Rita Ray "A Life of Its Own"

Aasta meesartist

Jüri Pootsmann "Suveööde unetus"

Nublu

Stefan"Hope"

Aasta ansambel

Elephants From Neptune "Boogieland"

Gram-Of-Fun "To The Great Unknown"

Minimal Wind "Hi."

Aasta muusikavideo

Bedwetters "Miss Hurricane" feat. Yasmyn (režissöörid Joosep Järvesaar ja Georgius Misjura)

Mikael Gabriel ja Nublu "Vihje" (režissöör Marta Vaarik)

Nublu "Kastehein" (režissöör Johannes Veski

Aasta laul

Karl-Erik Taukar "Ookean"

Minimal Wind feat. Elisabeth Tiffany "What To Make Of This"

Nublu "Kastehein"

Púr Múdd "Ainult Unustamiseks" (feat. Grete Paia)

Stefan "Hope"

Aasta album

Anett "Late to the Party"

Gram-Of-Fun "To The Great Unknown"

Jüri Pootsmann "Suveööde unetus"

Rita Ray "A Life of Its Own"

Stefan "Hope"

Aasta klassikaalbum nominendid on nelja klassikalise muusika žanrikategooria parimad:

Aasta heliloomingu album

Maria Faust "Mass of Mary'"

Esitaja kammerkoor Collegium Musicale, dirigent Endrik Üksvärav

Aasta koorimuusika album

Rachmaninov "Liturgy of St John Chrysostom"

Esitaja Eesti Filharmoonia Kammerkoor, dirigent Kaspars Putniņš

Aasta kammermuusika album

"Voolujoon"

Esitaja ansambel Una Corda

Aasta sümfoonilise- või lavamuusika album

"Estonian Premieres"

Esitaja Eesti Festivaliorkester, dirigent Paavo Järvi