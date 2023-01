ETV uus saatesari "Haugi mälu" analüüsib varasemaid valimislubadusi

Kas Eesti inimesed, olgu nad tavavalijad või poliitikavaatlejad, üldse mäletavad, millised olid neli aastat tagasi valimiste-eelsed põhiteemad? Kui paljud toonastest lubadustest on ellu viidud või jätkuvalt aktuaalsed ning millised täiesti unustatud? Milline mõju on lubadustel ning poliitkampaaniatel lõplike hääletusvalikute tegemisel?

Neljal esmaspäeval tehakse ETV uues saatesarjas "Haugi mälu" tagasivaade 2019. aastal toimunud riigikogu valimistele ja toona kõlanud lubadustele. Taas jõuavad vaatajate ette varasemad valimisreklaamid ja loosungid ning asjatundjate abil hinnatakse arenguid selle perioodi vältel.

"Kahe kuu pärast on järjekordsed riigikogu valimised ja enne seda siseneme me justkui poliitilisse teleturgu, kus meile müüakse kõike kõige parema hinnaga ja lubades, et elu läheb pärast sedelikukutamisest kohe eriti heaks," ütles saatejuht-toimetaja Taavi Eilat lisades, et pärast valimisi kipuvad pahatihti aga lubadused kiiresti ununema nii poliitikutel kui ka valijatel. ""Haugi mälu" eesmärk on valgustada nelja-aastast teekonda tänasesse päeva ehk kutsume vaatajaid võtma hetke, et mõelda ka iseenda valiku peale - kas need põhjused, miks ma üht või teist erakonda ja poliitikut valisin, said tegelikkuseks või kadus poliitik pärast valimisi parlamenti koos antud lubadusega. Neli korda eetris oleva poliitrännaku eesmärk on kutsuda inimesi kriitiliselt kaasa mõtlema, et saabuvate valimiste järel ei võiks meid kedagi süüdistada haugi mälus," lisas ta.

"Haugi mälus" saavad sõna poliitikavaatlejad, kommunikatsioonispetsialistid, majanduseksperdid, ajakirjanikud jt. Saatejuht-toimetaja on Taavi Eilat, toimetajad Erik Moora, Tõnis Leht ja Huko Aaspõllu. Eilati sõnul on saate ettevalmistamise käigus vaadatud tundide viisi poliitikute reklaame ja debatte ning töötatud läbi sadade lehekülgede jagu poliitlubadusi. "Üllatavat koorub palju, seda enam, et viimased neli aastat on olnud nii erakordsed, et paljud varem tehtud plaanid on seisma pandud, sealhulgas poliitilised plaanid," selgitas Eilat saate tegemist.

"Haugi mälu" alustab esmaspäeval, 9. jaanuaril kell 20 ETV-s.