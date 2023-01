Minimal Wind avaldas eestikeelse singli

Minimal Windi uue singli miksis ja masterdas ansambli kauaaegne koostööpartner Jose Diogo Neves, kes ühtlasi aitas kaasa ka nende möödunud aastase Eesti Laulu võistlusloo "What to Make of This" sündimisele.

Samuti ilmus eelmise aasta novembri lõpus Minimal Windil debüütalbum "Hi", mis koosneb kümnest ingliskeelsest loost.

Minimal Windi kuuluvad Elisabeth Tiffany Lepik (vokaal), Paula Pajusaar (kitarr), Taavi-Hans Kõlar (kitarr), Velle Tamme (kitarr) ja Ralf Erik Kollom (trummid).