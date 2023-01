Kommunikatsioonispetsialist jagas soovitusi, millised raamatuid sel aastal lugeda

Ruuli esimeseks raamatusoovituseks on Catherine Beltoni "Putini inimesed". "Ta mõtestab lahti viimase 20 aasta jooksul Venemaa ladvikus toimunud sündmused. Võib-olla üllatusena on seal Donald Trump üks suur peategelane ja tema sidemed KGB-ga. See kõik on kirjutatud dokumentide põhjal," lausus Ruul. "Ainuke suur miinus raamatu puhul on see, et autorit kiusatakse omajagu taga selle ilmumise pärast."

"Ma mõistan nüüd natuke paremini neid inimesi, kes Venemaal elavad," lisas Ruul, missugusi uusi teadmisi "Putini inimesed" talle andis. Ta lisas, et kuna tegemist on paksu raamatuga, siis selle läbi lugemiseks tuleks omajagu aega varuda.

Ruuli teiseks taamatusoovituseks on Mauri Dorbeku "Ma tahan. Ma suudan. Ma võin". "Kui ma selle raamatu esimest korda kätte võtsin, siis ma kukkusin pea kaheks tunniks sinna sisse," sõnas ta, et ei suutnud lugemist lõpetada. "Kindlasti tuleks võtta kõrvale pakk salvrätikuid, sest see on nii aus ja südamlik armastuslugu," kirjeldas ta raamatut, mille Dorbek kirjutas oma abikaasast, kes kopsuvähiga võitles.

"See paneb elule pisut teisiti vaatama," tunnistas Ruul, mida ta Dorbeku raamatust õppis. "Ma üritan võtta iga päeva nagu viimast - üritan olla parim versioon iseendast, sest tegelikult me ei tea kunagi, millal tuleb see hetk, kui enam ei saa midagi öelda ega teha."

"Ta viib sind maailmast natuke ära," iseloomustas Ruul kolmandat raamatusoovitust, milleks on Delia Owensi "Kus laulavad langustid" ("Where The Crawdads Sing"). "See on selline raamat, mis viib sind maailmast natuke eemale," sõnas ta, lisades, et raamat sobib väga hästi lugemiseks enne magama jäämist. "Seal on hästi palju loodust, müstikat, natuke krimimaiku ja muidugi palju suhtedraamat."