Karl Robert Saaremäe: paar järgmist aastat on märgilise tähtsusega

Saaremäe sõnas saates, et ta ei ole karjääri jooksul veel ühessegi teatri koosseisu kuulunud. "Mulle ei ole tehtud pakkumist, mis mulle ka meeldiks," põhjendas ta ning lisas, et samuti on kindlasse koosseisu kuuludes keeruline muid tööotsi teha.

Saaremäe sõnul kuulub ta küll ühte vabakutselistest koosnevasse Tartu näitetruppi Must Kast, kus vahetevahel ühiseid projekte luuakse. "See ei ole päris repertuaariteater, kus on igapäevaselt võimalik tööl käia," tutvustas ta.

"Ma tean, et paar järgmist aastat on märgilise tähtsusega, sest ma läksin vahepeal tegelikult ülikooli, aga sellest võime rääkida mõni teine kord," mainis Saaremäe. Hetkel resideerub ta Viljandis. "Tallinnasse ma lihtsalt eriti ei taha tulla – mind ei tõmba see linn ja ma tunnen, et siin on vabakutselise näitlejana olla veelgi raskem."

"Eks igaüks peab ise hindama, kas see on tema masti huumor. Ma loodan, et seal on ikkagi midagi kõigile. See ei ole komöödia, mis eeldab homeerilist naeru või et sa lakkamatult karjud naerda, aga seal on kohti, mis panevad itsitama," kommenteeris Saaremäe uut filmi "Kuulsuse narrid", kus ta ühe peaosalisena üles astub.

"Filmisime Tallinnas Köie tänaval ja rentisime seal samas ühe ruumi, kus saime grimmi teha, kostüüme hoida ja aeg-ajalt käia, kui väljas jahedam oli," rääkis näitleja, et keskkond, kus filmivõteteks valmistuti, oli väga tagasihoidlik.

"Tegelikult näitlejad on hellad ja kui keegi neile õige koha pealt halvasti ütleb – mida nad ka ise teavad ja tahaksid paremini teha – siis see võib korra haavata," tõdes Saaremäe.

"Ma ei tea ühtegi näitlejat, kes teeks oma soorituse ära ja ütleks, et see on nüüd parim," arvas ta. "Ikka tekib ülemõtlemist ja muretsemist."