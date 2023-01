Billy Idol sai Hollywoodi kuulsuste alleel oma tähe

"On väga pöörane saada selline tunnustus - olla niimoodi austatud," lausus Idol Hollywoodi tähe avamise tseremoonial.

Laulja tunnistas, et oma karjääri algusaastatel ei osanud ta millestki sellisest unistadagi. "Me alustasime muusika tegemist 70-ndate keskel, punkroki hiilgeajal. Meil polnud palju ootusi. Otsustasime, et kui midagi välja ei tule, kui tulevikku pole, siis teeme vähemalt seda, mida armastame. Ja seda me tegimegi."

"Me ei arvanud, et see kestab kaua. Mõtlesime, et võib-olla kuus kuud, võib-olla aasta, võib-olla kaks," meenutas Idol aega, kui ta veel ansambli Generation X koosseisu kuulus.

Tseremoonial kõneles ka näitleja ja laulja Henry Rollins. "Billy Idolil on rock'n'roll veres ja punkrokk DNA-s," sõnas ta. "Kümnendid on möödunud, kuid tema on jäänud iseendaks ning see nõuab palju julgust ja ausameelsust."

Idolil on seni ilmunud seitse stuudioalbumit ning enne soolokarjääri avaldas ta ansambli Generation X koosseisus neli stuudioalbumit. Idol on pälvinud ka kolmel korral Grammyde nominatsiooni.