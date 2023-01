Iggy Pop avaldas uue albumi "Every Loser"

Reedel nägi ilmavalgust Iggy Popi 19. stuudioalbum "Every Loser".

Albumi produtseeris Andrew Watt ning see sisaldab kaastöid Chad Smithilt, Dave Navarrolt, Eric Averylt, Chris Chaneylt, Duff McKaganilt ja tänaseks lahkunud Taylor Hawkinsilt. Samuti on oma panuse albumisse andnud Travis Barker, Stone Gossard ning Josh Klinghoffer.

Albumile eelnesid singlid "Frenzy" ja "Strung Out Johnny" ning see on järg 2019. aastal ilmunud kauamängivale "Free".