French Montana muusikavideo filmimisel tulistati kümmet inimest

Tulistamine toimus Miami Gardeni linnas asuva restorani The Licking parklas, kus Montana parasjagu muusikavideot filmis.

7Newsi andmetel on veel ebaselge, kas keegi tulistas nimelt rahva sekka või toimus tulevahetus. "Vähemalt 13, 14, 15 lasku. See oli väga kiire, see kõlas nagu ründerelv," kirjeldas üks tunnistaja väljaandele.

Restorani esindaja ütles CNN-ile tehtud avalduses, et muusik filmis videot toidukoha tagumises parklas. "Meil pole õrna aimugi, mis tegelikult toimus. Restoranil Licking ei ole juhtunuga mingit pistmist ning oleme politseile nõutud kaadrid edastanud."

Miami Dade Fire Rescue teate kohaselt sai tulistamises vigastada kümme inimest, kes viidi haiglasse. Teadaolevalt muusik viga ei saanud.